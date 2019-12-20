Готовим руку к письму

Воспитанники подготовительной группы «Светлячки» детского сада «Сказка» с увлечением занимаются в кружке «Волшебные линии», который организовали педагоги группы.

Содержание кружка направлено на формирование интереса к выполнению графических упражнений, подготавливающих руку к письму. В ходе выполнения заданий у детей формируются навыки правильного обращения с письменными принадлежностями, координация движений руки при письме, соблюдение гигиенических правил письма, графические навыки.

Разработанная система занятий данного кружка способствует и развитию двигательной памяти, умению точно воспроизводить по образцу, выполнять упражнения по словесной инструкции. Тематические занятия включают в себя работу с трафаретами, карточками, шаблонами, упражнения для кистей и пальцев рук, гимнастику для глаз.

С. Озякова, Е. Куркова, воспитатели д/с № 15.