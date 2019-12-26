Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

26 декабря Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев принимает участие в заседании Государственного совета Российской Федерации в Кремле. По традиции до начала заседания главы регионов, по примеру Президента России Владимира Владимировича Путина, присоединяются к проекту «Мечтай со мной» и снимают с «Ёлки желаний» игрушечные шарики, на которых записаны новогодние желания детей.

В этом году Михаил Игнатьев снял с елки три шара с новогодними мечтами ребят из Чувашии, которые он обещал исполнить по возвращению его в республику.

«Мы сами были детьми, много мечтали. Теперь мы взрослые и хотим, чтобы мечты наших дорогих детей осуществлялись, чтобы они претворились в реальные дела», – сказал Михаил Васильевич Игнатьев.

Двое юных жителей республики грезят путешествиями, мечтая побывать в Великом Устюге и Санкт-Петербурге. А вот Денис Николаев в качестве новогоднего подарка хочет получить боксерскую грушу.

«Бокс — у нас базовый вид спорта. Обязательно исполним мечту юного спортсмена, возможно, он в будущем станет чемпионом. С Санкт-Петербургом у нас хорошие отношения, мы соглашение заключили. На экскурсии туда постоянно ездят и наши школьники, и студенты. Обязательно исполним все мечты наших детей. После возвращения в республику окажем им всяческое содействие», — пообещал Глава Чувашии.

Напомним, что в рамках прошлогодней акции (2018—2019 гг.) по всей стране было исполнено 450 заветных желаний. Тогда Глава Чувашии исполнил мечту трехлетнего Трофима Егорова из Новочебоксарска — подарил удобный массажный стол.

© Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики