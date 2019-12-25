В 2020 году в Чувашии профилактическими медицинскими осмотрами планируют охватить не менее 610 тыс. человек

25 декабря Кабинет Министров Чувашской Республики принял Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Основные параметры документа представил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов.Он сообщил, что нововведения Программы в 2020 году связаны с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение» и входящих в него федеральных проектов.

К примеру, в целях реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями стоимость Программы за счет средств ОМС увеличена на 1,12 млрд рублей. Около 500 млн рублей от этой суммы будет дополнительно направлено на проведение противоопухолевой лекарственной терапии гражданам.

Кроме того, по новой Программе предельные сроки ожидания приема у онколога при подозрении на рак сократились до 3 рабочих дней, сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований – до 7 рабочих дней. При этом сроки ожидания специализированной медицинской помощи, то есть лечения в стационаре, онкологическим пациентам сократились с 14 до 7 рабочих дней.

«С учетом реализации указанных мероприятий мы сможем сохранить более 2 тысяч жизней пациентов, а выявление онкозаболевания на ранних стадиях составит не менее 56,5%», – сказал министр Владимир Викторов.

С 2020 года на 23 препарата будет расширен перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В него включены лекарства для лечения опухолей, обструктивных заболеваний, сахарного диабета и заболеваний кожи. Увеличены также объемы медицинской помощи для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В следующем году профилактическими медицинскими осмотрами планируют охватить 50% населения республики – не менее 610 тыс. человек.

В целом финансирование Программы в сравнении с началом 2019 года увеличивается на 8,6%, в том числе за счет средств ОМС – на 7,7%. Стоимость Программы на 2020 год составит 18,9 млрд рублей, на 2021 год – 18,95 млрд рублей, на 2022 год – 19,9 млрд рублей. Подушевой норматив финансирования медицинской помощи на каждого жителя республики в 2020 году составит 15 259 рублей.

По словам руководителя Минздрава Чувашии, в течение года стоимость Программы будет корректироваться, а ее дефицит будет снижаться. Так, в 2019 году Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи впервые стала бездефицитной.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев заметил, что Программа направлена на укрепление здоровья людей, продление их долголетия и улучшение демографической ситуации в целом. «Средства нужно использовать эффективно», – при этом подчеркнул он.

Отметим, что в реализации Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи участвуют 85 медицинских организаций, в том числе 24 организации частной формы собственности.

© Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики