В Шумерле прошел очередной Единый информдень

18 декабря в информационную группу Единого информдня под руководством министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Алексея Грищенко вошли и.о. главы администрации Елена Туличева, зам. главы — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Мельников, и.о. Шумерлинского межрайонного прокурора Ленар Карама, начальник МО МВД России «Шумерлинский» Валерий Костылев, депутат Собрания депутатов города Владимир Кровяков.

Члены информгруппы посетили ДЮСШ «Олимп» и Детскую школу искусств № 1. Адресанты были выбраны не случайно: в этом году эти социальные объекты стали централи масштабных ремонтных работ.

Главная тема, которую подробно осветили члены информгруппы на встрече с трудовым коллективом «Олимпа», касалась реализации программных мероприятий в рамках Указа Главы Чувашии М.В. Игнатьева от 27 ноября 2019 г. № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики».

Как отметил Алексей Грищенко, Указ направлен на создание комфортных условий для жизни населения, повышение качества благоустройства территорий муниципальных образований республики. В рамках Указа на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров городу будеут выделено порядка 97 млн руб.

Доля финансирования мероприятий из республиканского бюджета составит 94 %, местного бюджета – 5 %, средства граждан – не менее 1%. К каждому объекту будет индивидуальный, адресный подход.

Как пояснил глава Минстроя Чувашии, перечень дворовых территорий и виды работ определяют сами жители, причем как многоквартирных домов, так и частного сектора. В рамках данной программы возможны установка детских площадок, благоустройство дворовых территорий, тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы.

Как отметила и.о. главы администрации города Елена Туличева, в целях определения перечня дворовых территорий планируется осмотреть более 70 дворовых объектов, из числа которых и будут выбраны нуждающиеся в благоустройстве.

Процедуры по заключению контрактов на благоустройство должны быть завершены к 1 апреля 2020 года. Однако, определиться с количеством и адресами дворовых территорий необходимо уже до окончания текущего года. В связи с чем глава информгруппы дал поручение руководству города через средства массовой информации в кратчайшие сроки оповестить население о начале работ по отбору дворов, где будет проводиться благоустройство. К этому процессу подключены управляющие компании, ТСЖ, депутаты городского Собрания. Предложения шумерлинцев принимаются в отделе ЖКХ Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города.

Сергей Мельников остановился на Указе Главы Чувашии М.В. Игнатьева от 2 декабря 2019 года № 141 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей». Указ предполагает обучение на бесплатной основе плаванию детей младшего школьного возраста. Плавательные бассейны будут эффективно использоваться в укреплении здоровья детей, обучении их плаванию. Мероприятия также будут способствовать успешному поиску талантливых ребят для зачисления в спортивные школы.

Елена Туличева довела до собравшихся также информацию о реализации мероприятий в рамках национального проекта «Культура» на территории города. В Шумерле будет продолжен капитальный ремонт учреждений культуры, оснащение их современным оборудованием, укрепление материально-технической базы ДК «Восход», библиотек, городского архива. Посещение ремонтных объектов не вызвало восторга у главы Минстроя. И там, и там подрядчики не укладываются в обозначенные в договорах сроки, которые, собственно, уже истекли и значительно сдвинулись. Это, безусловно, грозит им штрафными санкциями. Встреча лицом к лицу с подрядчиками не прибавило настроения ни членам информгруппы, ни руководству социальных учреждений.

Ольга Дмитриева