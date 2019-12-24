В Шумерле закрыли Год театра в России

Год театра торжественно закрыли в городе Шумерля 23 декабря. Праздничная церемония прошла на сцене ДК «Восход». Почетными гостями мероприятия стали руководство администрации города, депутаты Собрания депутатов, общественные деятели, руководители и актеры любительских театральных коллективов, обучающиеся, и, конечно, благодарные зрители.

Театральное искусство, несомненно, — одна из ведущих отраслей культуры, консолидирующая в себе все ее другие проявления: литературу, хореографию, музыку, живопись и скульптуру. Именно театр позволяет наиболее ярко донести те мысли, которые закладывают в свои произведения поэты и прозаики.

В городе реализуется программа взаимодействия «Театр+школа» с целью формирования культурно-образовательного пространства. Благодаря этому, развивается творческая активность и гармоничная личность.

Год театра для Шумерли ознаменован рядом значимых событий, где основная роль отводилась приобщению взрослого населения, вовлечению подрастающего поколения в мир театрального искусства. В течение года в городе прошло 85 мероприятий театрального плана, участниками которых стали более 3200 человек.

На торжественном закрытии с искренними словами признательности к шумерлинцам обратился глава города – председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин, который отметил самые заметные события года и поблагодарил деятелей театрального искусства за плодотворную работу. «Примите искреннюю благодарность за яркое и содержательное проведение Года театра, за самоотдачу и верность выбранному делу. Вы подарили праздник всем поколениям шумерлинцев» — сказал глава города, пожелав творческого вдохновения, ярких премьер и благодарных зрителей.

Церемония награждения театральных коллективов, отличившихся работников культуры продолжила праздничное мероприятие. Начальник отдела культуры администрации города Екатерина Николаева вручила Благодарности лучшим из лучших. А в Шумерле поистине талантливые артисты, начинающие свое восхождение с самого детства. Это студия «Художественное слово» гимназии №8 под руководством заслуженного учителя Российской Федерации З.В. Шурыгиной; театральный коллектив родителей и детей «МЕНЕСТРЕЛИ» школы №2, создателем которого является Г.В. Чебутаева; группа «Радуга» «Центра детского творчества» под руководством Т.Ю. Хрыкиной и С.В. Сайфуллиной; театральная студия «Мы вместе» школы №3 с ее руководителем А.С. Сурковой; театральная студия «Дрозды» школы №1 с ее создателем и идейным руководителем, Заслуженным учителем Чувашской Республики Е.А. Дроздовой; коллектив обучающихся дополнительной общеразвивающей программы «Театральное искусство» Детской школы искусств №1, руководителем которой является преподаватель О.В. Куркова; и, конечно, один из главных театральных коллективов города — народный театральный коллектив «Коляда» ДК «Восход» под руководством режиссера Л.Г. Тумановой.

Объявленный президентом Владимиром Путиным Год театра приближается к своему финалу. Но культура, искусство, творчество будут и впредь наполнять нашу жизнь смыслом, радостью и эмоциями.

Следующий год будет не менее ответственным и интересным — Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта веха станет источником вдохновения, возможностью выразить свою гражданскую позицию, отдать дань памяти героям и великому прошлому страны.

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