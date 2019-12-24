В Шумерле завершилась Неделя православной книги «Духовное чтение – красота души»

С 16 по 23 декабря в городе Шумерля проходила Неделя православной книги «Духовное чтение – красота души», инициированная муниципальным бюджетным учреждением «Городская централизованная библиотечная система» совместно с Храмом Преподобного Серафима Саровского Чебоксарско-Чувашской Епархии Русской Православной Церкви.

Культурное событие было направлено на духовно-нравственное воспитание детей и подростков, продвижение чтения и пропаганду книжной культуры.

В рамках Недели городская детская библиотека-филиал №1 им. С.Я. Маршака стала православной площадкой по организации работы развернутой книжной выставки «Духовное чтение – красота души», которую посетило в эти дни свыше 350 шумерлинцев. Разнообразие литературы позволило представить для шумерлинцев несколько разделов, ориентированных на разный возраст. Посетители имели прекрасную возможность познакомиться с жанровым разнообразием современных духовных книг. Особый интерес получили сборники очерков и рассказов Натальи Сухиновой «Где живут счастливые?», «Детский молитвослов», изданный Сретенским монастырем, произведения Олега Корниенко, познавательные книги Тимофея Веронина «Необыкновенное путешествие Серафимы».

Помимо литературы православного содержания на выставке были представлены детские тематические новинки, приобретенные в текущем году благодаря финансовым средствам проекта «Улыбка веры» (при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 — 2019»).

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