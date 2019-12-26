В Чувашской Республике наградили лучших государственных гражданских и муниципальных служащих

26 декабря в Доме Правительства состоялась церемония награждения победителей конкурсов «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» и «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике». Дипломы и ценные призы им вручил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики, председатель организационного комитета конкурса Юрий Васильев.

В торжественном мероприятии также приняли участие руководители государственных органов Чувашской Республики, руководители и преподаватели образовательных организаций и члены организационных комитетов конкурсов.

В приветственном слове Юрий Васильев подвел итоги развития государственной гражданской службы Чувашской Республики в 2019 году и обозначил пять основных направлений работы в данном направлении. Это профессиональное развитие государственных гражданских служащих, развитие института наставничества, работа с Единой информационной системой управления кадровым составом государственной гражданской службы, совершенствование работы кадровых подразделений, а также проведение разного рода акций для развития кадрового потенциала. Так, в следующем году в Чувашии планируется провести большой форум по аналогии с Всероссийским днем карьеры в системе государственного и муниципального управления, который состоялся в этом году под эгидой Минтруда России.

«Искренне благодарю всех государственных гражданских служащих, принявших участие в конкурсе. Вы сегодня уже победители, победители для себя», – обратился к участникам конкурса Юрий Васильев. При этом он подчеркнул, что для оргкомитета было важно, чтобы представленные проекты можно было использовать в повседневной деятельности.

«Мы для себя сделали вывод, что участники конкурса – креативные и целеустремленные люди, которые предлагают эффективные решения актуальных вопросов», – отметил он.

В рамках торжественного мероприятия были вручены награды за добросовестную и эффективную государственную гражданскую и муниципальную службу. Почетными грамотами и благодарностями также были отмечены руководители образовательных организаций и министерств, лучшие наставники, независимые эксперты, члены общественных советов и другие.

Победителем конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» в 2019 году стала главный специалист-эксперт Минстроя Чувашии Елена Трофимова.Оркомитет конкурса высоко оценил ее проектную работу по оптимизации механизма проведения контрольных мероприятий по подготовке актов проверки и составлению предписаний о выяв­ленных нарушениях законодательства о градостроительной деятельности муници­пальными образованиями Чувашской Республики.

Диплом за второе место получила заведующая сектором Минкультуры Чувашии Татьяна Малеева,которая представила на конкурс работу «Реализация республиканской гражданско-патриотической акции «Эстафета памяти поколений». Третьим лауреатом конкурса стала начальник отдела Минсельхоза Чувашии Ольга Кудрявцева с проектной работой, посвященной инициативному бюджетированию в Чувашской Республике.

Сотрудникам исполнительных органов государственной власти, не занявшим призовые места, вручены свидетельства участников конкурса и поощрительные призы.

«Лучшим муниципальным служащим муниципального района (городского округа)» в этом году стала начальник управления администрации Урмарского района Надежда Иванова. Дипломами за 2-е и 3-е место награждены соответственно главный специалист-эксперт администрации города Чебоксары Денис Макаров и главный специалист-эксперт Ядринской районной администрации Майя Ильина.

Среди муниципальных служащих городских и сельских поселений победу праздновала главный специалист-эксперт администрации Малояушского сельского поселения Вурнарского района Надежда Никишова. Второе место заняла ведущий специалист-эксперт админи­страции Болыпешатьминского сельского поселения Красноармейского района Марина Яковлева, третье – ведущий специалист-эксперт админи­страции Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района Антонина Тарасова.

Отметим, что лучших госслужащих в Чувашии выбирают уже 9-й год подряд – с 2011 года. Выбор лучшего муниципального служащего осуществляется в республике с 2012 года.

Конкурсы проводятся в целях повышения престижа гражданской и муниципальной службы, общественного признания заслуг в профессиональной служебной деятельности гражданских и муниципальных служащих.

© Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики