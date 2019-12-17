В Чебоксарах сдан первый дом с применением счетов эскроу

В Чувашии завершено строительство первого многоквартирного дома с применением счетов эскроу. Адрес объекта: г. Чебоксары, бульвар Солнечный, д.6, корпус 2. Застройщиком 16-этажного дома с пристроенной котельной является ООО «Специализированный застройщик «Гарант — Инвест».

11 декабря 2019 года Управление Росреестра по Чувашской Республике поставило на государственный кадастровый учет этот многоквартирный жилой дом. Можно с уверенностью сказать, что 256 долевиков получат ключи от квартир уже в этом году. В Управлении считают, что это — прекрасный подарок к Новому году.

По данным чувашского Росреестра, долевое строительство с использованием эскроу счетов в регионе набирает обороты. За 11 месяцев 2019 г. зарегистрировано 862 договора, которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на специальный неприкосновенный счет. В 2018 г. таких договоров было всего два.

Со слов руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевой, в нашей республике переход к новому механизму привлечения денежных средств на строительство объектов по долевому участию увеличил стоимость строящегося жилья незначительно. Такой вывод можно сделать после мониторинга цен на квадратный метр некоторых местных застройщиков. Тогда как во многих регионах был ощутимый скачок цен.

© Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике