В Чебоксарах начал работать ёлочный базар

Уже чувствуете приближение самого долгожданного праздника года? Теперь атмосфера наступающего Нового года будет ощущаться еще больше! С 18 декабря на территории ТК «Шупашкар» начал работать один из ёлочных базаров столицы Чувашии. Главные атрибуты Нового года можно будет приобрести до 31 декабря.

Все деревья специально выращиваются в питомниках для встречи Нового года и имеют сертификаты.

Какую елку выбрать – зависит от вкуса и предпочтений. Есть несколько рекомендаций, к которым стоит прислушаться. До покупки необходимо осмотреть ветки и ствол, чтобы они не были сломанными. Стоит учесть и такой нюанс: в теплой квартире «лапы» станут пышнее и дерево после мороза может не встать на запланированное место.

С размером елки специалисты советуют определиться до похода на базар, чтобы потом не пришлось отпиливать «хвойные излишки». При покупке ветки ели стоит зафиксировать бечевкой или обернуть мешковиной, чтобы не повредить при транспортировке.

Первоисточник: г. Чебоксары Чувашской Республики