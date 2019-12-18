В центральной библиотеке города Шумерля прошел кинопоказ фильма «Национальные театры – наше богатство», посвященного закрытию Года театра в России

17 декабря городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги стала театральной площадкой по организации единого кинопоказа фильма «Национальные театры – наше богатство», посвященного закрытию Года театра в России.

Документальный фильм «Национальные театры – наше богатство» (режиссер-сценарист Алена Алексеева) создан БУ «Госкиностудия «Чувашкино» при содействии архива электронной документации» Минкультуры Чувашии в рамках проекта-победителя «Театр в лицах» Гранта Главы Чувашской Республики.

В ходе показа шумерлинцы имели прекрасную возможность ознакомиться с театральным искусством республики и его богатыми традициями. После завершения киносеанса прошло живое обсуждение увиденной картины. Количество зрителей составило 38 человек.

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