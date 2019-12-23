В рамках реализации проекта «Сохраним семью» в отделе ЗАГС администрации города Шумерля состоялось торжественное вручение сертификатов на маткапитал

Во все времена семья являлась фундаментом стабильности и надежности, любви и согласия, мира и понимания. Крепкая и дружная семья гармонично воспитывает детей — нашу достойную смену, учит их добру, радости, красоте. В семейном кругу прочно усваивается система основополагающих ценностей, происходит формирование человека как гражданина. Здесь из поколения в поколение передаются традиции и социальный опыт, национальное и культурное достояние. Семья, в которой царят любовь, забота, взаимная поддержка, помогает каждому из нас преодолевать преграды и трудности. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.

В рамках реализации проекта «Сохраним семью» 20 декабря в отделе ЗАГС администрации города Шумерля состоялось торжественное вручение сертификатов на материнский (семейный) капитал. На праздничное мероприятие, организованное сотрудниками отдела ЗАГС совместно с представителями Управления Пенсионного Фонда в г. Шумерля, были приглашены две шумерлинские семьи, в которых родились вторые дети.

В торжественной обстановке один за другим родители со своими малышами получили сертификаты на материнский (семейный) капитал. Заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда Сергей Озяков, вручая молодым семьям сертификаты, напомнил, что размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453026 рубля. «В первую очередь семья начинается с детей. Самое важное предназначение родителей — стать мамой и папой, а семья — основная ячейка общества, — отметил в своем поздравлении Сергей Витальевич. — Материнский капитал при этом является инновационной мерой поддержки граждан, призванной улучшить демографическую ситуацию в стране».

Яркое выступление воспитанников детского сада №16 «Рябинушка» погрузил присутствующих в атмосферу сказки и волшебства.

Сотрудники отдела ЗАГС поздравили молодых мам с рождением детей, открывших новую страницу их жизни, вручили подарки и цветы.

Счастливых родителей пришел поздравить и Дед Мороз. Он пожелал всем успехов в Новом году и подарил детям подарки.

Мира и добра вам, взаимопонимания и любви, семейного счастья и благополучия, здоровья и процветания!

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