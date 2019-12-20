В преддверии 9 мая во всех школах столицы Чувашской Республики пройдут уроки Победы «Мы помним, мы гордимся! »

19 декабря Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования в Чувашской Республике Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе заседания обсуждены вопросы социальной поддержки и чествования ветеранов, проведения ежегодной диспансеризации, благоустройства памятных мест, организации торжественно-праздничных и культурно-массовых мероприятий.

Министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев сообщил, что в Чувашию для вручения ветеранам поступили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В настоящее время в республике проживает более 11 тыс. ветеранов войны. Они обеспечены мерами социальной поддержки. С начала года органами социальной защиты населения совместно с учреждениями социального обслуживания населения, общественными организациями ветеранов и представителями муниципальных образований проведена проверка условий их жизни, по результатам которой ветеранам оказывается содействие в ремонте домов и квартир, а нуждающиеся принимаются на социальное обслуживание.

Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Владимир Дубов рассказал, что по результатам диспансерного обследования ветеранов войны разрабатывается план лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий для каждого. Амбулаторную медицинскую помощь в условиях территориальных и специализированных поликлиник получил 9571 ветеран войны, лечение в санаториях – 54 ветерана, мероприятиями в рамках индивидуальных программ реабилитации охвачен 1311 ветеран войны.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев проинформировал о продолжении республиканской гражданско-патриотической акции «Эстафета памяти поколений», объявленной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции был выпущен мультимедийный диск «Здесь каждый – часть Великой Победы». Поскольку электронное издание вызвало большой интерес и теплые отклики, было принято решение продолжить реализацию проекта. К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне планируется издать такое же мультимедийное издание, посвященное подвигу тружеников тыла военных лет. В нем будут биографические справки, фотографии и видеозапись воспоминаний.

В ходе заседания заслушана также информация о ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы в Чебоксарах, Новочебоксарске и Моргаушском районе.

Отмечено, что муниципалитеты активно присоединятся к федеральным и республиканским проектам и акциям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведут также свои мероприятия. Большое количество мероприятий патриотической направленности пройдут в образовательных учреждениях.

Как отметила заместитель главы администрации г. Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева, во всех детских садах реализуется муниципальный проект «Мы память бережно храним», а в общеобразовательных учреждениях – проект «Связь поколений». В преддверии празднования 75-летия Победы пройдут городской конкурс рисунков, муниципальный конкурс-фестиваль стихов и песен и другие акции.

Во всех детских садах будут организованы выставки макетов военной техники и фотовыставки, педагоги дошкольных учреждений проведут с детьми тематические презентации, запланированы встречи с представителями военных профессий, солдатами и героями различных войн, спортивные мастер-классы и развлечения.

В преддверии Дня Победы в рамках акции «Наша память – наша гордость» во всех школах пройдут уроки Победы «Мы помним, мы гордимся!», посвященные героям Великой Отечественной войны – уроженцам города Чебоксары, состоятся митинги и возложение цветов. Ярким торжественным событием станет проведение военно-патриотического Парада дошколят.

Отмечено также, что в столице республики в местах проведения торжественно-праздничных мероприятий, в том числе в Мемориальном парке «Победа» будет организовано цветочно-ландшафтное оформление в тематическом стиле.

9 мая в городе традиционно состоится возложение цветов к Вечному огню в Мемориальном парке «Победа».

В связи с реконструкцией Красной площади местом для торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники может стать площадь Республики, рассматриваются и иные площадки.

В Моргаушском районе в 2020 году запланировано открытие памятников – в деревнях Ойкас Абаши и Хорной.

В Новочебоксарске планируется реконструировать Аллею Победы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики