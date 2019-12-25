В образовательных учреждениях города Шумерля проходят родительские собрания на тему: «Безопасные новогодние каникулы! »

В преддверии новогодних каникул в образовательных учреждениях города Шумерля проходят родительские собрания, на которых обсуждаются темы: «Безопасность на дороге», «Осторожно, тонкий лёд», «Что нужно знать о ВИЧ/СПИД», «Пожар – не время паники!», «Новые виды ПАВ – разговор о снюсах», «Нахождение на улице в темное время суток», «Раннее употребление алкоголя», «Ограничение использования устройств мобильной связи», «Информационная безопасность», «Всё о коррупции».

Так, в МБОУ «Гимназия №8» представители МО МВД России «Шумерлинский»: начальник подразделения по делам несовершеннолетних, майор полиции М.Н. Кондратьева; инспектор отдела дорожно-транспортного патрулирования ГИБДД И.Н. Марков; инспектор ПДН, мл. лейтенант полиции Е.А. Ермошина; ст. участковый уполномоченный полиции, капитан полиции А.В. Зарубин; а также психолог БУ «Республиканский наркологический диспансер» 4-ое отделение по г.Шумерля В.В. Новикова; директор гимназии Л.В. Долгова; заместитель директора по УВР Е.П. Ванифатова выстроили беседу с родителями в виде диалога.

У государства совместно со школой и семьей одна цель — формирование целостной личности. Это единство может быть достигнуто, если родители знают о целях воспитания и путях их реализации школой, если они знакомы с конкретными требованиями школы и выполняют ее указания, помогая педагогическому составу во всей его учебно-воспитательной работе.

© Официальный сайт г. Шумерля Чувашской Республики