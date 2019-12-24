В картинной галерее города Шумерля состоялось открытие персональной выставки художника В.И. Сапожникова

20 декабря в городской картинной галерее состоялось открытие юбилейной выставки известного шумерлинского художника, педагога Владимира Ивановича Сапожникова.

Владимир Иванович Сапожников является членом союза художников России. Он участник многих художественных выставок, сезонных выставок Союза художников Чувашии, зональных и всероссийских выставок. Его картины находятся в частных собраниях, в собраниях государственных учреждений, в собрании Чувашского государственного художественного музея, в галереях Новочебоксарска, Алатыря и Порецкого.

На юбилейной выставке автором представлена экспозиция из тридцати двух живописных и графических произведений, созданных им в разное время. Художник работает в разных жанрах, но, пожалуй, самый излюбленный его жанр – пейзаж. И это не удивительно, ведь природа родного края не может не вдохновлять – красавица Сура с утренними зорями и рыбалкой, живописные озера и березовые рощи. Пишет Владимир Иванович в своеобразной манере широкого пластичного мазка. Словно скульптор вылепливает он натуру, предавая ей художественную выразительность объёмной формы. Мощные динамичные мазки, будто кусочки мозаики, ложатся между колоритом и фактурой. Особое внимание автор уделяет жанру автопортрета. Жанр этот исповедальный. Художнику, пишущему автопортреты, приходится направлять взгляд внутрь себя — заниматься глубоким самоисследованием. Задача эта увлекательная и вдохновляющая для творческого человека. В автопортретах Владимира Ивановича отражена история его души. На ранних работах перед зрителем романтик и мечтатель, в зрелости – умудренный философ.

На открытии выставки собрались коллеги юбиляра, его друзья, ученики, любители изобразительного искусства. Организатор мероприятия О.Е. Поляков вместе с ведущей вечера М.П. Синевой предложили собравшимся погрузиться в ретроспективу творческого и педагогического пути автора.

Владимир Иванович родился 24 ноября 1949 года. Его родители переехали в Шумерлю из-за Суры, из села Куликовка. Они простые труженики. Мама работала в сельском хозяйстве, отец был мастером, прорабом. Как же так случилось, что их сын решил стать художником?

Как вспоминает Владимир Иванович, в 4 классе его друг Николай Мартьянов, дав ему в руку карандаш «Орион», привел в кружок рисования, в котором уже занимался сам. Кружок тот, во 2 школе, вел фронтовик, выходец из села Медяна Иван Прокопьевич Куприянов. Иван Прокопьевич был первым профессиональным художником нашего города. Выпускник Чебоксарского художественного училища и московского института живописи им. Сурикова после войны поселился в Шумерле и многие годы работал простым школьным учителем. Именно Иван Прокопьевич зажег любовью к искусству и обучил основам изобразительной грамоты Владимира, который, как и многие другие мальчишки, ходившие в кружок, решил, что непременно станет художником.

Вдохновленный своим учителем Владимир поступил и с отличием окончил Чебоксарское художественное училище, а позже и художественно-графический факультет Чувашского педагогического института. Еще в училище он был отмечен как талантливый рисовальщик и живописец и получил направление на обучение в Академию художеств им. И.Е. Репина. К сожалению, по семейным обстоятельствам обучение в Академии не состоялось, но как один из лучших выпускников училища Владимир был направлен Министерством культуры Чувашской АССР в поселок Вурнары для открытия там художественной школы, в которой стал первым директором и преподавателем.

Вернувшись в Шумерлю, в 1977 году, Владимир Иванович стал инициатором открытия художественной школы в родном городе. В ней он прослужил директором до 2004 года. Первое время он был единственным преподавателем, но вскоре смог собрать интересный и дружный коллектив художников-педагогов. Вместе с ним в школе стали трудиться его друзья и коллеги – Н.Ф. Мартьянов и А.М. Будников. Чуть позже к ним присоединились С.П. Пыринов и В.А. Иванов.

Владимир Иванович и его коллеги по художественной школе вырастили себе достойную смену. Их лучшие ученики навсегда связали свою жизнь с искусством. Они выпускники художественных училищ, вузов и академий. Среди них талантливые рисовальщики и живописцы, ставшие членами Союза художников России, мастера декоративно-прикладного искусства, уважаемые педагоги, преподающие в художественных школах и вузах страны.

Владимир Иванович и по сей день участвует в жизни родной школы. Проводит с учениками мастер-классы по живописи. Он бессменный член жюри ежегодно проводимого в школе искусств городского очного конкурса изобразительного искусства «Моя Россия – моя страна». Вместе с другими педагогами-художниками ежегодно принимает участие в номинации «Профи» этого конкурса, делясь с ребятами своим мастерством. Конкурс проводится с 2012 года, а с недавнего времени носит имя Владимира Ивановича Сапожникова.

Пойдя по стопам своего первого учителя И.П. Куприянова, Владимир Иванович стал одним из главных пропагандистов изобразительного искусства в родном городе. Он организовывал городские художественные выставки, как детских рисунков, так и работ профессиональных художников. Делал много в плане оформления или, как сейчас говорят, дизайна в городских учреждениях культуры и образования. В 1983 году огромная работа была проделана им по созданию экспозиций открывшегося краеведческого музея.

От городской администрации Владимира Ивановича поздравила заместитель главы администрации — начальник отдела образования и молодежной политики И.В. Сасакина, отметив талант и высочайший профессионализм художника.

Директор детской школы искусств О.В. Суркова поздравила юбиляра от всего школьного коллектива. Произнеся слова благодарности с пожеланиями крепкого здоровья и творческого долголетия, она вручила Владимиру Ивановичу подарочный сертификат на цветную печать рекламного агентства «Деловая среда».

От имени учеников слова поздравления произнес художник-живописец, член Союза художников России, преподаватель Новочебоксарской художественной школы В.В. Мытиков. Он также передал виновнику торжества Почетную грамоту от Чувашского регионального отделения ВТТО Союза художников России.

Слова поздравления в адрес юбиляра прозвучали от его шумерлинских коллег – художника, преподавателя Н.Ф. Мартьянова; художника живописца, члена Союза художников России Э.Н. Егорова; художника и поэта, председателя Общества шумерлинских художников М.В. Колчина. Поздравить юбиляра также приехала чебоксарская художница – член Союза художников России, преподаватель ЧГПУ им. Яковлева В.Н. Сандомирова.

От имени родителей учеников слова поздравления и благодарности произнесла Г.В. Дергунова, отметив, что за огромный вклад в развитие художественного образования и культуры родного города Владимир Иванович Сапожников достоин быть в числе почетных граждан города Шумерля.

Сегодня Владимир Иванович работает над реставрацией росписи городского храма Серафима Саровского. Настоятель храма протоиерей Владимир Ильин также пришел поздравить юбиляра. Он рассказал о его душевных качествах, пожелал здоровья и многие лета творчества.

Завершился вечер поэтическими строками поэта А.Сасакина, посвященными В.А. Сапожникову и всем художникам.

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