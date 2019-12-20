В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В «Единой России» предлагают Министерству просвещения РФ отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех школах страны. Об этом сообщает координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета партии Алена Аршинова.

По ее словам, по итогам обсуждения вопроса во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки. «В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для его введения: обеспечение образовательных учреждений квалифицированными учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием, которое на сегодняшний день отсутствует, бюджетными деньгами для закупок. Проблем достаточно много», – констатировала она.



Депутат подчеркнула, что введению обязательного госэкзамена по иностранному языку мешает и отсутствие государственной стратегии развития образования. «Многие эксперты обращают внимание на это. Из стратегии должно складываться понимание необходимости обязательной сдачи ЕГЭ или введения другой формы экзамена по иностранному языку. Тогда можно просчитывать, в каком году можно обеспечить качественную подготовку. Либо в образовательных приоритетах есть другие предметы», – пояснила Аршинова.



Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец указала на проблему недостаточной обеспеченности школ преподавателями иностранного языка. «Сегодня в наших школах не хватает 15 % учителей. Большая часть из них — преподаватели иностранных языков. Для сдачи ЕГЭ надо знать язык на высоком уровне В-2, который включает в себя способность устно изъясняться, общаться не только на бытовые, но и на специфические темы», — отметила Волынец.



Первый зам. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтина Федорова отметила, что у школьников отсутствует мотивация к серьезному изучению иностранных языков из-за их невысокой востребованности в повседневной жизни. «По статистике, в нашей республике среди выпускников 9-х классов примерно только 6 % сдают экзамен по иностранному языку. В 11-х классах — около 10 %», — рассказала она.



При подведении итогов обсуждения, Аршиновой отмечено, что на сегодняшний день 60 % российских школ находятся в сельской местности, и у большинства их выпускников в будущем нет потребности в использовании иностранного языка. Кроме того, по словам координатора партпроекта, введение обязательного экзамена по иностранному языку при существующих проблемах с его преподаванием может закрыть выпускникам сельских школ дорогу в ведущие вузы страны.



«Все предложения участников обсуждений будут доработаны и направлены в Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки», — заключила Аршинова.



Источник: официальный сайт партии «Единая Россия».

Информация о том, что в «Единой России» выступили за отмену запланированного в 2022 году обязательного ЕГЭ по иностранному языку, вызвала массу откликов у родителей, представителей системы образования и общественных деятелей. Сегодня они делятся своими мнениями с читателями нашей газеты.

Татьяна Караганова, начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района:

Введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года действительно является преждевременным, так как требуется объемная подготовительная работа, направленная на создание необходимых условий для успешной сдачи ЕГЭ по предмету.



Прежде всего, в образовательных организациях района отсутствует материально — техническое обеспечение, необходимое для обучения и сдачи экзамена по иностранному языку на высоком уровне. Обучающиеся с низким уровнем знаний по предмету не могут рассчитывать на успешные результаты ЕГЭ.

Наталья Яковлева, мама девятиклассника:

Английский всегда был моим любимым уроком в школе, и в свое время я трижды сдавала экзамен по этому предмету: два раза в школе и один раз в вузе. Но, когда узнала, что моему сыну скоро предстоит обязательный ЕГЭ по иностранному, просто перепугалась и поняла, что никакие репетиторы нас не спасут. Ведь когда я училась в школе, мы сдавали его в виде пересказов по определенным темам. А сейчас, как я успела понять, предстояло испытание намного тяжелее. Это и знание грамматики, и понимание информации на слух.



Абсолютно согласна с мнением Алены Аршиновой, что для того, чтобы внедрить обязательный экзамен по-иностранному, нужно, как минимум, видоизменить форму его сдачи, но лучше, на мой взгляд, — оставить его в числе экзаменов по выбору. Это снимет лишнюю нагрузку с тех, кто хочет выбрать себе техническую специальность.

Елена Семенова, мама семиклассницы:

Я рада, что власти задумались об отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку, потому что моей дочери, чтобы его сдать, потребуется репетитор. На мой взгляд, знаний, полученных на уроках, для сдачи ЕГЭ явно недостаточно — школьный уровень преподавания не соответствует запрашиваемым требованиям, а занятия с репетитором бьют по карману. К тому же, правильно ли проверять знания детей, проживающих в глубинке, и детей, обучающихся в специализированных школах, по единым меркам?

Ольга Андреева, мама троих детей:

Никто не сомневается, что знание иностранного — это здорово! Но если шумерлинский школьник не будет ходить на дополнительные занятия вне школы, этот экзамен он просто не сдаст. В прошлом году мы попробовали свои силы со старшим сыном, выполнив задания Всероссийских проверочных работ. Нам даже это оказалось очень сложным, хотя ребенок учится на твердую четверку по английскому.

Ни в коем случае нельзя вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку в ближайшие годы. Да и зачем вообще вводить? Пусть этот экзамен сдают те, кто считает нужным, те, кому он наверняка понадобится. Не все же планируют работать в сфере международных отношений или стать преподавателями английского…

Леонид Пронин, депутат Собрания депутатов г. Шумерли: