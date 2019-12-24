В городе Шумерля с обучающимися проводят уроки пенсионной грамотности

В начале декабря представитель ОПФР по г. Шумерля — начальник отдела назначения и перерасчета пенсий Светлана Иванова посетила МБОУ «СОШ №3». Светлана Валентиновна рассказала обучающимся 9 — 11 классов, как формируются пенсионные права, что такое пенсионные коэффициенты, от чего зависит размер будущей пенсии, и почему так важна «белая» зарплата.

А для учащихся школы №6 ранее была организована экскурсия в Управление Пенсионного фонда. Молодые люди смогли заглянуть на «пенсионную кухню»: увидеть, как ведётся приём, познакомиться с сотрудниками, назначающими пенсию, побывать в архиве пенсионных дел.

«Целью проведения такого урока является повышение пенсионной и социальной грамотности нашей молодежи. Через несколько лет школьники начнут свою трудовую деятельность и станут полноправными участниками пенсионной системы, поэтому они уже сейчас должны знать о современных возможностях формирования достойного уровня будущей пенсии» — отметила Светлана Валентиновна.

СПРАВОЧНО

Программа Пенсионного фонда по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года. Просветительский проект направлен на формирование у молодого поколения пенсионной культуры и ответственного отношения к своей будущей пенсии. Специально для молодежи разработан обучающий интернет-проект «Школьникам о пенсиях» и учебник «Всё о будущей пенсии». Сайт и учебник ПФР обновляются ежегодно. К новому учебному сезону для школьников Чувашии поступило 8000 бесплатных учебных пособий, из них 500 — в Управление Пенсионного фонда в г. Шумерля.

Помимо урока пенсионной грамотности для более подробного ознакомления с современным пенсионным законодательством среди учащихся были распространены учебники «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», изданные Пенсионным фондом России специально для проведения Программы по повышению пенсионной грамотности молодежи, а также информационно-полиграфическая продукция по актуальным направлениям пенсионного обеспечения.

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