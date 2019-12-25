В библиотеках города Шумерля дан старт новогодним и рождественским мероприятиям

24 декабря в библиотеках города Шумерля был дан старт новогодним и рождественским мероприятиям, которые пройдут для читателей и горожан в дни новогодних каникул и продляться до 8 января 2020 года

В этот день городская центральная библиотека им.Г. Н. Айги стала центральной площадкой новогодья для своих читателей — учащихся 6 «А» класса МБОУ «СОШ №1».

Для всех присутствующих была подготовлена развлекательная игровая «День забав и развлечений». Ребята с удовольствием участвовали в веселых конкурсах: «Стихотворения о зиме», «Отгадай названия сказки», «Зимние сказки». Оживленно прошел конкурс зимних загадок «Зимняя мозаика». Читатели наперебой отгадывали загадки, отвечали на вопросы интеллектуальной викторины на знание сказочных персонажей, демонстрировали отличные знания, как русских, так и зарубежных сказок.

Дети весело и интересно провели время, получив заряд предновогодней интеллектуальной энергии.

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