Выплаты предпринимателям-клиентам Чувашкредитпромбанка ориентировочно начнутся в марте 2020 года

«27 ноября Банк России в лице Национального банка по Чувашии подал исковое заявление в Арбитражный суд республики о принудительной ликвидации Чувашкредитпромбанка. Предварительное заседание суда по этому делу назначено на 14 января 2020 года.



И 13 декабря тот же истец обратился в Арбитражный суд Чувашии с другим требованием – признать Чувашкредитпромбанк банкротом. Информация о принятии второго искового заявления судом на данный момент отсутствует, поэтому считаю, что комментировать что-то по этому поводу преждевременно.



Однако если второе заявление Банка России будет принято к рассмотрению Арбитражным судом, выплаты контрагентам так же, как и было установлено ранее, будут выплачиваться согласно составленному реестру кредиторов.



Что касается компаний, аккумулировавших средства в Чувашкредитпромбанке, эти деньги предприниматели смогут начать получать ориентировочно с марта 2020 года», — об этом Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин сообщил на встрече с коллективом новочебоксарской газеты «Грани.