Во Всероссийском правовом диктанте приняли участие около 7 000 жителей Чувашии

Третий Всероссийский правовой (юридический) диктант прошел в России с 3 по 10 декабря 2019 года. В этом году участниками написания диктанта стали 220 581 человек из всех субъектов Российской Федерации.

В Чувашской Республике в написании диктанта приняли участие 6 863 человека. Это 8 место по количеству участников среди субъектов Российской Федерации. Доля правильных ответов в Чувашской Республике составила 60%.

По итогам написания диктанта выявлено, что лучшие правовые знания показали граждане в возрасте 35-45 лет. Также итоги диктанта 2019 г. показали, что участники лучше ориентируются в конституционном праве (82% правильных ответов).

© ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ