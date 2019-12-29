Приближается самый любимый детский праздник

Новый год. Городская библиотека имени Маршака проводит конкурс детского

творчества «Волшебство новогодней открытки». Дошкольники группы «Настоящие

друзья» детского сада № 15 «Сказка» приняли в нем активное участие, ведь такие

конкурсы дает возможность ребенку проявить художественно-творческие

способности, фантазию. Для изготовления открыток использовались цветная бумага,

ватные диски, пластилин и другие разнообразные материалы. Отправили на конкурс

несколько работ, ждем результатов.

О. Красильникова, воспитатель.