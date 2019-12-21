Воспитанники воскресной школы при храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Шумерли приняли участие в I Республиканском фестивале спектаклей воскресных школ Чувашской Республики «Верить — Любить — Творить», посвященном Году театра в России. Мероприятие прошло с 14 по 15 декабря в Чебоксарах. Организаторами фестиваля выступили Союз женщин Чувашии, Чувашская Митрополия и Чувашский государственный театр кукол.

В рамках официального открытия фестиваля зрители увидели премьеру спектакля «Снежная королева» Г.Х. Андерсена профессионального коллектива чувашских кукольников.

Всего в фестивале приняли участие 6 воскресных школ: при храмах иконы Божией Матери «Скоропослушница» (г. Чебоксары и п. Н. Лапсары), иконы Божией Матери «Казанская» (г. Мариинский Посад), при Соборе святого равноапостольного князя Владимира (г. Новочебоксарск), при Свято-Троицком православном мужском монастыре (г. Чебоксары) и при храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (г. Шумерля). Все спектакли участников фестиваля были о добре, милосердии и любви. Ведь в воскресных школах детей учат именно этому.

Ребята воскресной школы при храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на профессиональной кукольной сцене выступили с произведением «Девочка со спичками» Г.Х.Андерсена. Режиссером постановки является заслуженная артистка Чувашской Республики Юлия Мельник. Она в течение двух месяцев почти каждое воскресенье приезжала в Шумерлю на занятия с детьми. Также участники театральной постановки занимались под руководством Ольги Курковой, преподавателя театрального отделения Детской школы искусств № 1. Репетиции проходили по воскресным дням и в будни после рабочего дня. Под ее руководством и в сопровождении нескольких родителей театральная группа выехала на фестиваль.

Участники фестиваля отмечают хорошую организацию мероприятия. Транспорт для поездки был предоставлен Чувашским театром кукол. Приехавшие из районов республики коллективы были обеспечены проживанием в гостинице и трехразовым питанием. А в ходе культурной программы дети смогли посетить выставку «В мире чувашских легенд и сказок», проходившую в Чувашском национальном музее. Ребята здесь увидели много интересного и познавательного.

С фестиваля воспитанники воскресной школы вернулись с дипломами, памятными подарками, яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

Марина Абрамова