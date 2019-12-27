Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил заветное желание шестилетней Марии Платоновой из Чувашии

Всероссийский

благотворительный проект «Мечтай со мной», который является одним из проектов

президентской платформы «Россия – страна возможностей», помог реализовать мечту Марии из Чувашской Республики, которая хотела

побывать в океанариуме.

Вместе

с мамой Маша посетила «Москвариум», где для них провели экскурсию по

крупнейшему в Европе аквариуму, удаленному от морского побережья. После этого

девочка посмотрела морское шоу.

Шестилетняя

Маша Платонова обожает воду. Мама ласково называет её дельфинчиком, и не

случайно. Когда Маша была совсем крохой, она сама научилась плавать, в основном

под водой, и ловко выныривать – как самый настоящий дельфин. Затем в жизнь

девочки пришла болезнь, наступил период лечения и терапий, после которых Мария

стала бояться воды.

Невзирая

на все трудности, девочка продолжает мечтать и верить в чудеса. По словам мамы

Маши, Наталии Сергеевны, её дочь верит в фей, волшебную пыльцу и Деда Мороза. А

еще она обожает животных, и давно хотела побывать в океанариуме.

Благодаря

проекту «Мечтай со мной» желание Маши исполнилось. «Благодарю всей душой за

незабываемые впечатления для моего ребенка! Маше всю ночь снились дельфины», –

написала Наталия Сергеевна команде проекта.

Напомним,

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014

году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты

детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья,

угрожающим жизни. Идея проекта — дать положительные эмоции и новые впечатления

людям, которые переносят длительные медицинские процедуры. «Мечтай со мной» не

дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь

идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью

2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»

и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал

президент Российской Федерации Владимир Путин, исполнив пять заветных желаний

детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 году проект

«Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских

грантов.

Пресс-служба АНО «Россия – страна

возможностей»