Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил заветное желание шестилетней Марии Платоновой из Чувашии

Всероссийский
благотворительный проект «Мечтай со мной», который является одним из проектов
президентской платформы «Россия – страна возможностей», помог реализовать мечту Марии из Чувашской Республики, которая хотела
побывать в океанариуме.
Вместе
с мамой Маша посетила «Москвариум», где для них провели экскурсию по
крупнейшему в Европе аквариуму, удаленному от морского побережья. После этого
девочка посмотрела морское шоу.
Шестилетняя
Маша Платонова обожает воду. Мама ласково называет её дельфинчиком, и не
случайно. Когда Маша была совсем крохой, она сама научилась плавать, в основном
под водой, и ловко выныривать – как самый настоящий дельфин. Затем в жизнь
девочки пришла болезнь, наступил период лечения и терапий, после которых Мария
стала бояться воды.
Невзирая
на все трудности, девочка продолжает мечтать и верить в чудеса. По словам мамы
Маши, Наталии Сергеевны, её дочь верит в фей, волшебную пыльцу и Деда Мороза. А
еще она обожает животных, и давно хотела побывать в океанариуме.
Благодаря
проекту «Мечтай со мной» желание Маши исполнилось. «Благодарю всей душой за
незабываемые впечатления для моего ребенка! Маше всю ночь снились дельфины», –
написала Наталия Сергеевна команде проекта.
Напомним,
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014
году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты
детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья,
угрожающим жизни. Идея проекта — дать положительные эмоции и новые впечатления
людям, которые переносят длительные медицинские процедуры. «Мечтай со мной» не
дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь
идеи, в реализации которых человек участвует сам.
Осенью
2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»
и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал
президент Российской Федерации Владимир Путин, исполнив пять заветных желаний
детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 году проект
«Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских
грантов.
Пресс-служба АНО «Россия – страна
возможностей»
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