20 декабря в Шумерле пройдет Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».



В рамках акции судебные приставы продемонстрируют работу сервиса «Банк данных исполнительных производств» и проверят желающих граждан на наличие задолженности.



Жители города смогут проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов. Кроме того, граждане будут иметь возможность получить консультации по вопросам, относящимся к деятельности службы судебных приставов.



Напомним, «Банк данных исполнительных производств», который вы легко можете найти на официальном сайте УФССП России по Чувашской Республике (r21.fssprus.ru) позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица или индивидуального предпринимателя получить информацию об исполнительном производстве. В соответствии с законом эти сведения считаются общедоступными до дня окончания или прекращения исполнительного производства.



Система предоставляет исчерпывающую информацию по долгам: данные должника, номер документа, сумму долга, адрес территориального отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.



Пресс-служба ОСП по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам.